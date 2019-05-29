İzmir'de FETÖ/PDY'nin kumpası olduğu ortaya çıkan ve tüm sanıkların beraat ettiği 'askeri casusluk' davasının soruşturması aşamasında sahte delil ürettikleri iddia edilen 13'ü tutuklu 90 polis ve örgüt elebaşı Gülen'in yargılandığı davada karar açıklandı.

ALİ BİLKAY'A 11 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan İzmir eski emniyet müdürü Ali Bilkay'ı 11 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar açıklanmaya devam ediyor. (DHA)