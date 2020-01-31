Eski K-pop starı Seungri fuhuş ve kumarla suçlanıyor

Anlık mesajlaşma uygulaması KakaoTalk üzerinden, Gangnam bölgesindeki gece kulüplerinde işadamlarının fuhuş yapmasına aracılık etmek ve seks videolarının paylaşıldığı bir grubun üyelerinden biri olmakla suçlanan 29 yaşındaki eski K-pop starı Seungri'nin soruşturması tamamlandı. Gerçek adı Lee Seung-hyun olan Seungri'nin bu suçlara karıştığı kanıtlansa da tutuksuz olarak yargılanacağı açıklandı. Seungri'nin Big Bang grubuyla duyulmuş ancak hakkındaki iddialar kamuouyuyla paylaşılınca sektöreden ayrıldığını açıklamıştı.





Şiddet ve madde kullanımı

Albümü 140 milyon satan Seungri'nin ismi ilk olarak halkla ilişkilerini yürüttüğü Burning Sun adlı gece kulübündeki şiddet, madde kullanımı, tecavüz ve yolsuzluk iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada gündeme gelmiş ve şarkıcı ifade vermişti. Pek çok kadın, söz konusu gece kulübünde ilaç verilerek tecavüze uğradığı şikayetinde bulunmuştu. Güney Kore'de K-pop yıldızları Jung Joon-young ve Choi Jong-hoon, alkollü oldukları için bilinçleri yerinde olmayan kadınlara topluca tecavüz etme suçundan hapis cezalarına çarptırılmış; olay, Seungri'nin soruşturması sırasında açığa çıkmıştı. Seungri'nin Jung'la aynı sohbet grubunda olduğu ve polisin tecavüz videolarına bu sırada rastladığı belirtiliyor.



