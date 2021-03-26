Türkiye Eski karısını sokak ortasında döven İbrahim Zarap'a özel koruma tedbiri uygulanacak

Eski karısını sokak ortasında döven İbrahim Zarap'a özel koruma tedbiri uygulanacak

Türkiye

Eski karısını sokak ortasında döven İbrahim Zarap'a özel koruma tedbiri uygulanacak

Samsun'da eski eşi Emriye Metoğlu'nu sokak ortasında 5 yaşındaki kızının önünde öldüresiye döven İbrahim Zarap tutuklanmıştı. Sosyal medyadan tehdit mesajları alan Zarap için özel koruma tedbiri uygulanacak.

26 Mart 2021, Cuma 10:35 Son Güncelleme:
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Samsun'da 3 yıl önce boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu'nu (24) sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap (27) ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Zarap hakkında tehditler aldığı gerekçesiyle güvenlik ve koruma tedbiri alındı. Zarap için cezaevinde özel koruma tedbirleri uygulanacak.


Olay, 6 Mart’ta akşam saatlerinde Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metoğlu ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada eski eşine tekme-tokat saldırdı. Zarap'ın, yere yığılan Metoğlu’nu dövdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Zarap hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. ‘Kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme' suçlarından hakim karşısına çıkacak Zarap'ın 18 yıla kadar hapsi isteniyor.

'SENİ CEZAEVİNDE RAHAT ETTİRMEYECEĞİZ'

Daha önce aynı cezaevinde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan tutuklu bulunan ve bir süre önce tahliye olan Ç.K. (26), herkese açık olan sosyal medya hesabı üzerinden "Seni o cezaevinde bir gün bile rahat ettirmeyeceğiz. Ailenin de başına bir şey geldiğinde bunun tek sorumlusunun biz olduğumuzu herkes bilsin. Sana lanet okuyan herkese söz veriyoruz" paylaşımında bulundu, ardından da bu paylaşımını sildi.

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