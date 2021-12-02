Türkiye Eski karısını ziyarete geldi, kurşun yağdırdı! 1 ölü, 2 yaralı var

Eski karısını ziyarete geldi, kurşun yağdırdı! 1 ölü, 2 yaralı var

Türkiye

Eski karısını ziyarete geldi, kurşun yağdırdı! 1 ölü, 2 yaralı var

Antalya'nın Döşemealtı İlçesinde, Mehmet A. eski eşinin yaşadığı evi ziyarete geldi. Çıkan tartışmada, Mehmet A. 2 çocuk annesi eski eşine ve 2 kayın biraderine kurşun yağdırdı. Acılı anne Keziban Alkutay 'Yandım ben. Ciğerlerimi yaktı. O delikten çıkmasın. Çıkarmasınlar' diye feryat etti.

02 Aralık 2021, Perşembe 09:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Antalya'nın Döşemealtı İlçesinde ayrıldığı eşini ziyarete gelen bir kişi, yaşanan tartışmanın ardından eşini ve 2 kayın biraderine kurşun yağdırdı. 2 çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 2 erkek kardeşi hastaneye kaldırıldı. Zanlı ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Döşemealtı İlçesine bağlı Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eski eşinin yaşadığı eve gelen eski koca Mehmet A. ile Hayriye Alkutay arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.


Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., yanında getirdiği tabanca ile eski eşine ve 2 kayın biraderine kurşun yağdırdı.

HAYATINI KAYBETTİ, 2 KARDEŞi YARALANDI

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda 2 çocuk annesi Hayriye Alkutay (30) olay yerinde hayatını kaybederken, erkek kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı.

SUÇ ALETİ İLE YAKALANDI

M.A. ise suç aleti silahıyla birlikte polis tarafından yakalandı. Mehmet A.’nın bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde uzun süre delil çalışması yaptı. Talihsiz kadının cenazesi savcı ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

"CİĞERİMİ YAKTI"

Olay sonrasında komşuları tarafından dışarı çıkarılana genç kızın annesi Keziban Alkutay ise güçlükle ayakta durdu. Annenin, “Yandım ben. Ciğerlerimi yaktı. O delikten çıkmasın. Çıkarmasınlar" sözleri yürekleri dağladı.

İlgili Haberler
Öğrenciler dehşeti yaşadı! Okula daldı! 5 öğrenciyi yakaladı


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Herkes ürememeli!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Fransa’dan Türkiye’ye moral veren haber
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Masal gibi
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Neredesin Bolu?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Rakamlarla ekonomi
Murat Çelik
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Öğrenciler dehşeti yaşadı! Okula daldı! 5 öğrenciyi yakaladı