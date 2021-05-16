Türkiye Eski kaymakamdan asistana skandal taciz! Kayahan klibini kullandı

Eski kaymakamdan asistana skandal taciz! Kayahan klibini kullandı

Türkiye

Eski kaymakamdan asistana skandal taciz! Kayahan klibini kullandı

İstanbul'da eski bir kaymakam hakkında asistan Tuğçe Y.'ye yönelik sıradışı bir cinsel taciz davası açıldı. Eski kaymakamın kullandığı Kayahan klibi mahkeme tarafından cinsel taciz sayıldı. İşte detaylar...

16 Mayıs 2021, Pazar 10:32 Son Güncelleme:
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Eski kaymakam M.B.İ. taciz ettiği Tuğçe Y.'ye, Kayahan'ın 'Devamı Var' şarkısının klibini yolladı. Mahkeme bunu taciz olarak saydı. İşte yaşanan olayın ayrıntıları…

Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre, İstanbul'da eski kaymakam M.B.İ. hakkında cinsel taciz suçlamasıyla sıradışı bir dava açıldı.

 Çocuğunun tedavisi için gittiği Şişli'deki psikiyatri kliniğinde görevli asistan Tuğçe Y. (23) ile yakınlık kurmaya çalışan eski kaymakam, arkadaşlık kurmak için yaptığı hamleler başarılı olmayınca genç kadına Kayahan'ın 'Devamı Var' adlı klibini gönderdi.

Tacizlerden bunalan Tuğçe Y., soluğu savcılıkta aldı ve o klibi delil sayıp şikayetçi oldu. Soruşturmasını tamamlayan savcılık emsal niteliğinde bir dava açtı.

İddianamede, söz konusu videoyla "elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz suçu işlendiğine kanaat getirildi. Öte yandan bahsi geçen Kayahan’ın klibinde ise, kadın oyuncu ile görüşmek için yanına gidip şarkısını söylediği görülmekte.

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