Dün sabah saatlerinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevrelerinde dilencilik yaptığı ve bu sebeple daha önce hakkında 2 kez işlem yapıldığı öğrenilen Ayşe Y. isimli kadın, Taksim Metro İstasyonuna geldi.

Üzerindeki kıyafetleri değiştirirken bir kere daha görüntülendi.

Kamerayı fark edince panikledi

Metro istasyonunun girişinde bulunan yürüyen merdivenin başında, inandırıcı olmak için üzerindeki kıyafetleri eskisiyle değiştirdiği görülen kadın, kendisini kayda alan kamerayı fark edince ne yapacağını şaşırdı. Telaşlanan kadın, merdivenlerden hızla inerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Çevredekilerin bakışlarına aldırış etmiyor

Ayşe Y. isimli kadın 27 Şubat tarihinde Taksim Meydanı'nda bulunan anıtın önünde çevredekilere aldırış etmeden kıyafetlerini değiştirdikten sonra dilenmeye başlamış, durumu fark eden ekiplerce kendisine idari para cezası kesilmişti. Aynı kadın 11 Ekim’de tekrar sahneye çıkmış, İstiklal Caddesi'nde dilenirken ekiplerce gözaltına alındıktan sonra kendisine kabahatler kanunu uyarınca para cezası kesilmişti.

İHA