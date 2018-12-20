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Eski Konya Valisi'nin eşi ve kızı yangında hayatını kaybetti

Eski Konya Valisi Cemalettin Ertem'in eşi ve kızı Kadıköy Kozyatağı'nda bir apartmanda çıkan yangında hayatını kaybetti

20 Aralık 2018, Perşembe 07:13 Son Güncelleme:
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Eski Konya Valisi'nin eşi ve kızı yangında hayatını kaybetti

İstanbul Kozyatağı Mahallesi Hilmi Paşa Sokak'ta bir apartmanın en üst katında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, iki cesede ulaşıldı. Dairede eski Konya Valisi Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan ve kızı Hülya Ertem'in birlikte yaşadığı iddia edildi

Sağlık ekipleri, kimliği belirsiz cenazelerin incelenmesi için olay yerini polis ekiplerine bıraktı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Yangında hayatını kaybeden eski Konya Valisi Cemalettin Ertem'in kızı Hülya Ertem...

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