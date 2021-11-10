Eski Köye Yeni Adet filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında da seyircinin karşısına çıkıyor. Peki, Son zamanların başarılı projeleri arasında gösterilen Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi? Eski Köye Yeni Adet filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte film hakkında detaylar…

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

1990 yılında sağlık ekipleri köye gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Ancak köy halkı bu işlemle ilgili hiçbir bilgiye sahip değildir. Sağlık ekiplerinin köyden ayrılmasının ardından bir araya toplanan erkekler, kadınlara yapılan işlemle ilgili akıl yürütmeye başlar.

Köyün erkeleri ortaya birçok farklı fikir atar ve en sonunda kadınlara takılan spiralin bir mikrofon olduğu konusunda fikir birliğine varılır. Köy halkı devletin gözünün üzerlerinde olduğunu ve mikrofonlar sayesinde dinlendiklerini düşünmeye başlar. Başlarına iş açmamak için tetikle olan köy halkı, kadınların yanında siyasi hiçbir şeyden bahsetmemeye, onlara kibar davranmaya başlar. Durumdan yararlanıp devletten takdir görmek isteyenlerse kadınlardaki mikrofona hazır ola geçerek "Vatan Sana Canım Feda" diye bağırırlar. Yaşanan birbirinden komik durumlar, köyde tüm dengelerin alt üst olmasına neden olur.

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Bülent Emrah Parlak

Nail Kırmızıgül

Füsun Demirel

Burcu Gönder Parlak

Haki Biçici

Gülhan Tekin

Meltem Yılmazkaya

Osman Akça

Ali Rıza Tanyeli

Muhammed Cangören

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ferit Karahan ile Gülistan Acet'in yönetmen koltuğunda oturduğu senaryosu ise yine Karahan ve Acet tarafından kaleme alınan Eski Köye Yeni Adet filminin çok büyük bölümü Çanakkale Assos'ta çekildi. Çekimlerin küçük bir bölümü ise İstanbul’da gerçekleşti.