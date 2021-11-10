Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi? Eski Köye Yeni Adet filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Eski Köye Yeni Adet filmi, köye gelen sağlık ekiplerinin uyguladığı doğum kontrol yönteminin ardından gelişen olayları anlatırken, yanlış anlaşılmaların ortaya çıkardığı komedi izleyenleri gülmekten kırıp geçiriyor. İşte, Eski Köye Yeni Adet filmine dair merak edilen soruların yanıtları…
10 Kasım 2021, Çarşamba 18:08 Son Güncelleme:
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Eski Köye Yeni Adet filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında da seyircinin karşısına çıkıyor. Peki, Son zamanların başarılı projeleri arasında gösterilen Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi? Eski Köye Yeni Adet filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte film hakkında detaylar…
ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
1990 yılında sağlık ekipleri köye gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Ancak köy halkı bu işlemle ilgili hiçbir bilgiye sahip değildir. Sağlık ekiplerinin köyden ayrılmasının ardından bir araya toplanan erkekler, kadınlara yapılan işlemle ilgili akıl yürütmeye başlar.
Köyün erkeleri ortaya birçok farklı fikir atar ve en sonunda kadınlara takılan spiralin bir mikrofon olduğu konusunda fikir birliğine varılır. Köy halkı devletin gözünün üzerlerinde olduğunu ve mikrofonlar sayesinde dinlendiklerini düşünmeye başlar. Başlarına iş açmamak için tetikle olan köy halkı, kadınların yanında siyasi hiçbir şeyden bahsetmemeye, onlara kibar davranmaya başlar. Durumdan yararlanıp devletten takdir görmek isteyenlerse kadınlardaki mikrofona hazır ola geçerek "Vatan Sana Canım Feda" diye bağırırlar. Yaşanan birbirinden komik durumlar, köyde tüm dengelerin alt üst olmasına neden olur.
ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
- Bülent Emrah Parlak
- Nail Kırmızıgül
- Füsun Demirel
- Burcu Gönder Parlak
- Haki Biçici
- Gülhan Tekin
- Meltem Yılmazkaya
- Osman Akça
- Ali Rıza Tanyeli
- Muhammed Cangören
ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Ferit Karahan ile Gülistan Acet'in yönetmen koltuğunda oturduğu senaryosu ise yine Karahan ve Acet tarafından kaleme alınan Eski Köye Yeni Adet filminin çok büyük bölümü Çanakkale Assos'ta çekildi. Çekimlerin küçük bir bölümü ise İstanbul’da gerçekleşti.