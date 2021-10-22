Magazin Eski kraliçe Şevval Şahin isyanda!

Eski kraliçe Şevval Şahin isyanda!

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Eski kraliçe Şevval Şahin isyanda!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin çevresindekilere artık sınırlar koyduğunu belirterek "İç dünyamla daha sıkı bağlantı kurmaya ve kendimi daha çok sevmeye başladım” dedi.

22 Ekim 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Her açıklaması, her adımı olay olan Şevval Şahin çevresindekilere artık sınırlar koyduğunu söyledi. Eski kraliçe “İnsanları memnun etmeye çalışmayı bıraktım. Kimseyi mutlu etmek için doğmadım. İnsanlar negatif davranabilirler, bu elimizde değil. Ama size dokunamamalarını sağlamak elinizde. Artık iç dünyamla daha sıkı bağlantı kurmaya ve kendimi daha çok sevmeye başladım” diye konuştu.

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