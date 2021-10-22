Eski kraliçe Şevval Şahin isyanda!

Her açıklaması, her adımı olay olan Şevval Şahin çevresindekilere artık sınırlar koyduğunu söyledi. Eski kraliçe “İnsanları memnun etmeye çalışmayı bıraktım. Kimseyi mutlu etmek için doğmadım. İnsanlar negatif davranabilirler, bu elimizde değil. Ama size dokunamamalarını sağlamak elinizde. Artık iç dünyamla daha sıkı bağlantı kurmaya ve kendimi daha çok sevmeye başladım” diye konuştu.