Magazin Eski kraliçe Sinem Sülün isyan etti

Eski kraliçe Sinem Sülün isyan etti

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Eski kraliçe Sinem Sülün isyan etti

Miss Model of Turkey 2005 birincisi Sinem Sülün, kıskanıldığını ve haksızlığa uğradığını söyleyerek isyan etti.

10 Eylül 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Miss Model of Turkey 2005 birincisi Sinem Sülün’ün kardeşi İrem de kendisi gibi manken. Geçtiğimiz hafta düzenlenen İstanbul Fashion Week’te birlikte podyuma çıkma imkanı bile buldular. Ama Sinem Sülün bu konuda çok dertli. Sektörde çok zorlandıklarını dile getiren eski kraliçe, “Birçok defilede yeri geldi ajans sahibi, yeri geldi tasarımcı yüzünden hakkımız olan işleri kaybettik. Nedenini de hiç çözemedik. Şimdiye kadar hep sustuk. Kıskanmadan, fesatlık yapmadan, dışlamadan bize iş imkanı versinler de podyumları sallayalım” dedi.

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