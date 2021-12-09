Eski kralın kaderi oğlunun elinde!

İspanya’nın eski kralı Juan Carlos (83) ile Danimarkalı eski sevgilisi Corinna Larsen (57) arasındaki tazminat davasından sarsıcı iddialar çıktı. Larsen’in iddialarına göre eski kral, İspanyol istihbarat servisini kullanarak 2012’den itibaren peşine casus taktı. Hatta dönemin istihbarat şefi bizzat Larsen’i tehdit etti. Beş yıllık ilişkilerinin sonlanmasının ardından Carlos, Larsen’den 65 milyon Euro değerindeki nakit ve mücevher hediyelerini almak istedi. Alamayınca İsviçre ve Monako’daki evlerine casuslar girdi.

'HÂLÂ DOKUNULMAZIM'

İsviçre’deki evine bir casus Lady Diana’nın ölümüne ilişkin bir kitap bıraktı. Bu kitap ile şüpheli bir kaza ile ölen Diana hatırlatıldı ve “Sonun onun gibi olur” uyarısı yapıldı. Larsen, “Tehditlerin çoğu tahtı bıraktıktan sonra yaşandı” dedi. Carlos’un avukatları “Carlos, istihbarat servisini krallık yaptığı için hizmetinde kullanabilir. Bu da dokunulmazlık hakkı kapsamındadır” diye yanıtladı. Mahkeme İspanya Kraliyeti’nden Carlos’un hâlâ ailenin parçası olup olmadığına dair bilgi istedi. Carlos’un kaderi, oğlu Kral Felipe’nin elinde.