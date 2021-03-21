Eski Kraliyet şefi Darren McGrady, Buckingham Sarayı'nda 11 yıl çalıştı. McGrady, Kraliçe ve merhum prenses Diana da dahil olmak üzere, Kraliyet Ailesi'nin yeme alışkanlıkları hakkında konuştu. The Mirror'a açıklama yapan Darren McGrady, Prenses Diana'nın herkesle aynı yemeyi yediğini ancak onun tabağında kimsenin bilmediği ve göremediği büyük bir fark olduğunu söyledi. Usta şefe göre, Diana akşam yemeğinde gelen misafirlerin yemeğinin 'yağsız' versiyonunu tüketiyordu. McGrady, yağı çıkarmak için menüyü değiştirdi ancak kimse bunu fark etmedi.

MAYONEZ VE EKŞİ KREMA YEMİYORDU

McGrady, Prenses Diana'nın balık yemeyi sevdiğini ve kırmızı ete dokunamadığını da söyledi. Prenses ayrıca içinde ekşi krema ya da mayonez olan hiçbir şeyi yemiyordu.

KRALİÇE GÜNDE 4 ÖĞÜN YEMEK YİYOR

Öte yandan Kraliçe'nin beslenme şekli hakkında da konuşan McGrady, Kraliçe'nin mısır gevreği yemeyi sevdiğini, sarımsaktan nefret ettiğini söyledi. Ayrıca bitter çikolata tüketmeyi de seviyordu.

Kraliçe günde 4 öğün küçük porsiyonlarla yemek yiyor. Öğle yemeğinde ıspanak ve kabakla servis edilen ızgara balık ya da salatayla ızgara tavuk tercih ediyor.







