Amerika’da yaşayan Ebru Şimşek, Adnan Oktar suç örgütü davasında çıkan karar için “Adalet yerini buldu” dedi. Yıllarca örgüte karşı tek başına mücadele eden Şimşek “Bu olaylar ilk başıma geldiğinde en büyük desteğim ailemdi. Çevrem vebalı gibi kaçtı benden. Avukat, hakim nedir bilmiyordum. İlk şikayetimi Şişli Adliyesi’nde arzuhalciye yazdırdım. Benim avukatlarım caydırıldı. Avukat ordusu ile mücadele ettim. Bir tanesi duruşma esnasında benim için ‘Göbeğini açmış, orucumu bozuyor’ bile dedi. Avukatlar ellerinden geleni ardına koymuyordu beni perişan etmek için” diye konuştu.

Ebru Şimşek şöyle devam etti:

“Show TV 1994 güzellik yarışmasına katılmıştım. Hey Girl Dergisi’ne fotoğraf göndermiştim, yüz güzeli de seçilmiştim. atv’de program sunmaya başladım, örümcek ağı da etrafımda sarılmaya başladı... Adnan Oktar, beni ekranda görmüş, delirmiş! Hatta bana ‘Seni gazetede, televizyonda gördüm çok beğendim, pijamalarını al gel ve şahane malikanemde benimle yaşa’ dedi. ‘Gel sana burada en güzel şartları sunacağım, en iyi markaları giyeceksin, hayatın lüksle geçecek’ denilince hissettim bunların din ile işinin olmadığını.”

O kızları bana benzetti

Ebru Şimşek “Onlar bana o kadar çok çektirdi ki, çocuklarıma anlatabileceğim güzel bir gençlik masalı bırakmadılar. En çok uğraştıkları kişi bendim, resmen korkunç arzu ve emelleri için yıllarca benimle savaştı. Takıntı haline getirdi beni. Kedicikleri estetikle çizgi film kahramanına çevirmiş. Birçoğunu bana benzetmek istemiş estetikle; o kadar hastalıklı bir yapı ki bu... Film olarak çeksen, çok abartılı derler izlemezler” dedi.

Bir günde beş duruşma

Adnan Oktar’ın şantaj ve tehditlerine yıllarca maruz kaldığını anlatan Ebru Şimşek “350 dava açıldı bana. Hepsini kazandım. Ama öyle kötüydü ki aynı gün beş duruşmam olabiliyordu. Tuzla Adliyesi’ne gidip, oradan Şişli ya da Kumburgaz’a geçiyordum. Bütün günlerim adliyelerde geçiyordu. Ağzımı açtığım an davalar yağıyordu. İş hayatım sekteye uğruyordu. Arkadaşlarım benden uzaklaşıyordu, amaç zaten caydırmaktı. Ama caymadım. Son mahkemem görüldü ve ABD’ye attım kendimi” dedi.

Kemal Sunal sahip çıktı

ABD’ye gittikten sonra Adnan Hocacıların peşini bıraktığını söyleyen Ebru Şimşek, örgüte karşı savaş verdiği günlerde bir tek Kemal Sunal’ın kendisine sahip çıktığını söyledi. “Herkes benden kaçarken bir tek o beni dizisine istedi. Sahiplendi. Çok şey borçluyum ona beni dinledikleri için. Evinden sefer tası ile yemek getirip benimle paylaşırdı. Kemal Abi” ifadelerini kullandı.

















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