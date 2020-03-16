Eski manken yeni influencer olan 38 yaşındaki İsrail Cassol, söz konusu köpeğinin sağlığı olduğunda hiçbir şeyi riske atmıyor. İsrail Cassol, koronavirüs salgını nedeniyle hem köpeğine hem de kendine özel maske diktirdi. Cassol, Toby isimli 8 yaşındaki köpeğine yılda yaklaşık 95 bin lira harcıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün evcil hayvanlara koronavirüs bulaşmadığını belirtmesine rağmen Cassol, 'Toby benim oğlum gibi. Onu korumak için elimden geleni yapacağım. Her yürüyüşe çıktığımızda altın yıldızlarla süslediğim maskeleri takacağız' dedi.

Sokakta insanlar tarafından soru yağmuruna tutulduğunu belirten Cassol, 'İnsanlar Toby'nin neden maske taktığını soruyorlar. Toby'e bir şey olmayacağını söylüyorlar ve ben de onlara bunu nasıl bilebildiklerini soruyorum. Brezilya haberlerinden Hong Kong'daki bir köpeğin sahibinden koronavirüs kaptığını duydum. Beni gerçekten korkuttu. Aman Tanrım, Toby'yi korumak zorundayım diye düşündüm' dedi.



