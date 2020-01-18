ABD Başkanı Trump’ın baş danışmanı ve damadı olan Jared Kushner’ın erkek kardeşi Joshua Kushner ile evli olan eski Victoria's Secret meleği Karlie Kloss 2020 Başkanlık seçimlerinde Trump'a oy vermeyeceğini açıkladı. 27 yaşındaki Kloss, "Eminim bu ülkede ailesinin politik görüşlerine tamamen katılmayan tek kişi değilim. 2016'da Demokratlar'a oy verdim, 2020'de aynı şeyi yapmayı planlıyorum" dedi. Kloss ve kendisi gibi Demokratlar'ı destekleyen eşi Kushner'ın ilişkisi, Donald Trump’ın başkan adaylığını açıklamasından çok daha önce başlamıştı. Kushner ile 2012'de tanıştığını belirten Kloss, "2012'de 19 yaşındaydım. Şimdikinden farklı bir dünyaydı. Kolay olmadı ama buna değerdi. Milyonlarca kez aynı kararı verirdim" dedi.

Karlie Kloss ve eşi Joshua Kushner

'Kolay değil'

Genç model politik görüşleri hakkında ilk kez konuşmuyor. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile akrabalık bağları taşımanın ‘çok kolay olmadığını’ itiraf etmiş, "Eşimle paylaştığım değerlere odaklanmayı seçtim ve bunlar yetiştirildiğim ve hayatım boyunca rehber olarak aldığım aynı liberal değerler” demişti.