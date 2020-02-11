Eski Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu hayatını kaybetti

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 24. Dönem Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun hayatını kaybettiği haberini İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan duyurdu. Türkkan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, 24. Dönem Osmaniye Milletvekili, Muhterem dostum Hasan Hüseyin Türkoğlu'nu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ailesine, camiamıza sabır diliyorum."

Öte yandan Türkoğlu'nun bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Hasan Hüseyin Türkoğlu kimdir?

28 Haziran 2011 seçimlerinde MHP’den Parlamento’ya giren Hasan Hüseyin Türkoğlu, 1 Mayıs 1968’de Osmaniye Bahçe’de doğdu.

Mülki İdare Amiri; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. 59. Dönem Milli Güvenlik Akademisi mezunu oldu. Adana Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Aydın Karacasu, Bolu Kıbrıscık Kaymakam Vekilliğin’de bulundu.

Yavuzeli, Nazimiye, Besni Kaymakamlığı yaptı. İçişleri Bakanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü’ne atandı. Personel Şube Müdürü, Mahalli İdareler Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği görevlerini üstlendi.

2006 yılında 1. sınıf mülki idare amirliğine yükseldi. Türkiye Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu.

Orta düzeyde İngilizce bilen Türkoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.



