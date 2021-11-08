Eski NASA astronotu Reisman, bir uzay yürüyüşü esnasında neredeyse suyla boğulduğunu itiraf etti. "Astronot İpucu #217: Isırık valfinizin su torbası pipetinize sıkıca takılı olduğundan emin olun" diyen Reismann, bir uzay yürüyüşü sırasında boğulan ilk astronot olma düşüncesinin kendisini hiç de heyecanlandırmadığını belirtti.

2011 yılında, halen danışman olarak çalıştığı SpaceX'teki bir pozisyon için NASA'dan ayrılan ve şu anda Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde uzay mühendisliği dersleri vermekte olan Reisman, yüzey geriliminin suyun çoğunu torbada tutmak için yeterli olması sayesinde boğulmaktan son anda kurtuldu. NASA’ya göre Reisman, 2008 ve 2010 yılları arasında toplamda 21 saati aşan üç ayrı uzay yürüyüşünde bulundu.

Reisman, uzayda bu şekilde boğulmaya yaklaşan tek kişi değil. 2013 yılında NASA astronotu Chris Cassidy ile yaptığı bir uzay yürüyüşü sırasında, İtalyan astronot Luca Parmitano'nun içme torbası da uzay kıyafetinin içine sızdırmaya başladı. Parmitano konu hakkında “Hava kilidine geri dönmeye başladım ve su damlamaya devam etti. Gözlerimi ve burnumu tamamen kapladı. Görmek gerçekten zordu. Hiçbir şey duyamadım. İletişim kurmak gerçekten zordu. Sadece hafızamı kullanarak geri döndüm, temelde onu bulana kadar hava kilidine geri döndüm” dedi.

Bu olayın ardından alarma geçen NASA, “Bugüne kadar karşılaştığımız tüm EVA sorunları arasında muhtemelen karşılaştığımız en ciddi sorun olduğunu söyleyebilirim” dedi.