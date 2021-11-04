Eski İngiltere Çalışma Savunma Bakanı ve 1999-2004 yılları arasında NATO Genel Sekreterliği de yapmış olan George Robertson, görev aldığı yıllarda Rusya ve Putin ile ilgili flaş iddialarda bulundu.

'BATI AVRUPA'NIN PARÇASI OLMAK İSTEDİ'

Eski NATO lideri yaptığı açıklamada, “O sırada Rusya'nın dışında olduğu güvenli, istikrarlı, müreffeh Batı'nın bir parçası olmak istediler” dedi.

İngiliz Guardian'ın haberine göre; İşçi Partisi üyesi Robertson, 2000 yılında Rusya Devlet Başkanı olan Putin ile ilk zamanlarından yapılan bir toplantıdan bahsetti. Robertson olayı anlatırken, “Putin 'Bizi ne zaman NATO'ya katılmaya davet edeceksiniz?' dedi, Robertson da 'Biz kimseyi davet etmiyoruz. onlar başvuruyorlar" deyince Rus lider 'Bir dizi önemsiz ülke ile aynı sırada beklemeyeceğiz' dedi" ifadelerini kullandı.

'EŞİT ORTAK OLURSAK REDDETMEYİZ'

Bu anlatılanlar, Putin'in 21 yıldan uzun bir süre önce Rusya lideri olarak göreve başlamasına yakın, bir BBC röportajında David Frost'a söyledikleriyle uyumlu. Putin, Frost'a 'Rusya'nın görüşleri eşit bir ortağın görüşleri olarak dikkate alındığı takdirde NATO'ya katılmayı reddetmeyeceğini' söyledi.

Frost'a NATO'yu bir düşman olarak görmenin zor olduğunu söyleyen Putin, “Rusya, Avrupa kültürünün bir parçasıdır. Ve kendi ülkemi Avrupa'dan ve genellikle medeni dünya dediğimiz şeyden ayrı hayal edemiyorum." demişti.