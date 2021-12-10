Eski nişanlısını öldürmüştü... İstenen ceza belli oldu!

Ankara'da Fatih Alşan, 4 Aralık 2020'de eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı konuşmak için otomobille Altındağ ilçesinden aldı.

Mamak ilçesi Kızılcaköy Mahallesi'nde aracı park eden Alşan, Aydın'ın telefonuna gelen mesajları okumak istedi. Aydın buna izin vermeyince tartışma çıktı.

Alşan, tartışma sırasında araçtan inmek isteyen Aydın'ı tabancayla 3 el ateş ederek vurdu. Yasemin Aydın'ın öldüğünü anlayan Fatih Alşan, daha sonra otoyola çıkıp İstanbul yönüne devam etti.

TELEFONLA ARAYARAK İTİRAF ETTİ

Cesedi TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yol kenarına atan Fatih Alşan, damadı Ramazan B.'yi arayarak Yasemin Aydın'ı öldürdüğünü söyledi. Ramazan B.'nin ihbarı üzerine İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınan Alşan, Ankara'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yasemin Aydın'ın cesedi de otoyol kenarında bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih Alşan hakkında 'canavarca ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Alşan önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.