Ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçan eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn, şirketin Hollanda merkezli iştiraklerinden birine 15 milyon avro tazminat talebiyle 'haksız işten çıkarılma' davası açtı. Ghosn’un avukatı Roeland de Mol, Amsterdam’daki mahkemeden Ghosn'un işten çıkarılmasına kaynak teşkil eden belgelere erişim talep etti. Mol, delillere erişimin 'silahların eşitliği' için gerekli olduğunu belirtti. Nissan’ın avukatı Eelco Meerdink ise halihazırda Nissan tarafından mahkemeye sunulan diğer birçok delile erişebilen Ghosn’un bu talebini 'zarf atma çabaları' olarak değerlendirdi. Fransa ve Brezilya vatandaşlığı da bulunan Lübnan asıllı Ghosn, Hollanda’da vergi mükellefi olması sayesinde, Nissan-Mitsubishi ortaklığının Amsterdam’daki iştiraki aleyhine dava açma hakkına sahip

Nissan ve Mitsubishi görevine son vermişti

Carlos Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde, Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmiş, 2001'de ise hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın üst yöneticiliğine getirilmişti. Nissan, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan Ghosn'un görevine, Kasım 2018'de son vermişti. Kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınan Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 254 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnemekle suçlanıyor.

İstanbul'daki soruşturma

Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla özel bir hava yolu şirketine ait uçaktaki 4 pilot, 2 özel yer hizmetleri şirketi çalışanı ve özel kargo şirketinin operasyon müdürü İstanbul'da gözaltına alınmıştı.Soruşturma kapsamında Aralık 2019'da, Japonya'nın Osaka kentinden Atatürk Havalimanı'na, buradan da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a özel jetlerle icra edilen iki uçuşun incelenmesine karar verilmişti.