İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nda ve nöbetçi mahkemede verdiği ifadede Mehmet Çakır, çatışma öncesinde Ziya Bandırmalıoğlu'nun, "Siz bizim kim olduğumuzu bilmiyorsunuz, yaptıklarımız ya da yapacaklarımızdan haberiniz yok" diyerek Fuat Çakır'ı tehdit ettiğini söyledi. Fuat Çakır'ın ise karşılık vererek, "Siz devleti kullanarak çetecilik yapan 3-5 kişi bir araya gelmiş, kendisini devlet zanneden kişilersiniz. Ben devletin kim olduğunu bilirim. Devletimden başkasını da tanımam. İtaatim de Allah'a ve devletedir. Başımın tacısınız, misafirimsiniz, isterseniz bu meseleyi yarın konuşalım" şeklinde konuşmayı bitirdiğini anlattı.









"BANDIRMALIOĞLU FUAT ÇAKIR'IN KAFASINA SİLAH DAYADI"

Bunun üzerine Bandırmalıoğlu'nun ayağa kalkıp hafifçe gülümsediğini, silahını belinden sağ eli ile çekerek Fuat Çakır'ın başına dayadığını söyleyen Mehmet Çakır, Ayhan Çakır'ın "Dur yapma" diye bağırdığını belirtti. Bu sırada Fuat Çakır'ın, Ziya Bandırmalıoğlu'nun eline sarıldığını belirten Mehmet Çakır, silahın yön değiştirerek birden çok kez ateş aldığını söyledi. Silahın Fuat Çakır tarafından Ziya Bandırmalıoğlu'nun elinden alınıp alınmadığını hatırlamadığını belirten şüpheli Mehmet Çakır, kendisinin de elindeki 7,65 mm silah ile masaya doğru koştuğunu, 'dur' yapma diye bağırdığını bildirdi.

Mehmet Çakır, Bandırmalıoğlu'na zarar vermesini engellemek amacıyla 2 el, Şahın Aslan'a ise belden aşağısına doğru 2 ateş ettiğini söyledi. Şüpheli Mehmet Çakır, anne ve babası 11 yaşında öldüğü için, akrabaları olan Çakır ailesinin yanında büyüdüğünü, Fuat ve Ayhan Çakır'ı ağabeyi gibi gördüğünü anlattı. Mehmet Çakır, Çakır ailesinin işletmecisi olduğu kafe, marina, çay bahçesi ve restoranların aksayan yönlerini takip ettiğini, ayrıca kepçe operatörü olarak da çalıştığını belirtti.

ŞAHİN ASLAN DA İKİ SİLAH VARDI

Seken kurşunlarla yaralanıp yere düştüğünü anlatan Mehmet Çakır, Bandırmalıoğlu'nun silahını çekmesinin ardından Şahin Aslan'ın da silahını çıkartarak ateş ettiğini belirtti. Çakır, öldürme kastıyla hareket etmediğini, böyle bir niyeti olsa yakınında olan Şahin Aslan'ın başına ateş edebileceğini ifade etti. Fuat Çakır'ın üzerinde silah olmadığını söyleyen şüpheli Mehmet Çakır, Ayhan Çakır'ın üzerinde ise silah olduğunu ve Şahin Aslan'da da iki silah olduğunu anlattı.







