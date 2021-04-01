Eski River Plate'li Sebastian Abreu kariyerine dolu dizgin devam ediyor. 27 senelik futbol kariyerinde 31. takımına imza atan Abreu, daha önce River Plate, Real Sociedad, Deportivo La Coruna gibi önemli takımlarda da forma giydi.

Son olarak ülkesinin takımlarından Sud America ile anlaşan 44 yaşındaki oyuncu, "İlk günkü gibi heyecanlıyım" dedi.

İşte Abreu'nun formasını giydiği takımlar:

Defensor, San Lorenzo, Deportivo La Coruna, Gremio, Nacional, Cruz Azul, America de Cali, Tecos, Sinaloa, Monterrey, San Luis, UANL, River Plate, Beitar Jarusalem, Real Sociedad, Aris, Botafogo, Figueirense, Rosario Centrali Aucas, Sol de America, Sante Tecla, Bangu, Central Espanol, Puerto Montt, Audax Italiano, Magallanes, Rio Branco, Boston River, Athletic Club-MG, Sud America