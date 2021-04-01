Eski River Plate'li Abreu 44 yaşında 31. takımıyla anlaştı
Uruguaylı futbolcu Sebastian Abreu, 44 yaşında kariyerine devam ediyor. Abreu, kariyerindeki 31. takım olan Sud Americana ile sözleşme imzaladı. Tecrübeli forvet, ilk günkü gibi heyecanlı olduğunu söyledi.
01 Nisan 2021, Perşembe 11:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Eski River Plate'li Sebastian Abreu kariyerine dolu dizgin devam ediyor. 27 senelik futbol kariyerinde 31. takımına imza atan Abreu, daha önce River Plate, Real Sociedad, Deportivo La Coruna gibi önemli takımlarda da forma giydi.
Son olarak ülkesinin takımlarından Sud America ile anlaşan 44 yaşındaki oyuncu, "İlk günkü gibi heyecanlıyım" dedi.
İşte Abreu'nun formasını giydiği takımlar:
Defensor, San Lorenzo, Deportivo La Coruna, Gremio, Nacional, Cruz Azul, America de Cali, Tecos, Sinaloa, Monterrey, San Luis, UANL, River Plate, Beitar Jarusalem, Real Sociedad, Aris, Botafogo, Figueirense, Rosario Centrali Aucas, Sol de America, Sante Tecla, Bangu, Central Espanol, Puerto Montt, Audax Italiano, Magallanes, Rio Branco, Boston River, Athletic Club-MG, Sud America