Rumların ilk 17 Şubat 2003’te Mısır ile imzaladığı doğalgaz antlaşmasını anımsatan Rolandis, "Mısır ile antlaşma imzalandıktan sonra Ada’ya dönüyorduk. Dönüşte dönemin Rum Yönetimi lideri Glafkos Klerides bana, ’Niko, şimdi imzaladığın bu anlaşmayı al da ofisindeki kasana kilitle çünkü Kıbrıs sorunu çözülene kadar hiçbir şey olamaz’ dedi. Kıbrıs sorununun çözülmeyeceğini ben de gördüğümden Başkan' katıldım. diye konuştu. Türkiye ile gerilimin artmasının kendilerine bir fayda sağlamayacağını kaydeden Rum Eski Dışişleri Bakanı şöyle devam etti;

BİZİM İÇİN SAVAŞACAK ÜLKE YOK

"Son noktaya varırsan, gelip senin için savaşacak ülke yoktur. Büyük sorunların varsa her zaman tek başınasındır. Durum nispeten iyiyken dostun çoktur ama uçurumun kenarına geldiğinde, tek başına kalırsın ve elinden geleni tek başına yapmak zorundasın. Erdoğan'ın başında olduğu Türkiye'nin, kolayca uzlaşılacak bir ülke olmadığına inanıyorum. Erdoğan, öngörülemezdir, tehlikelidir keza bunu Afrin'de göstermiştir. Suriye'ye girdi, ilini aldı ve neredeyse istediğini yapıyor. Erdoğan, Rusya yönünde de hareket ederek oyunu akıllıca oynadı. Çok değerli bir müttefik edindi. Rusya, Batı'dan koparacak ve NATO ile ilişkisini bozacak bir müttefik istemiyor. Şu anda teçhizat, enerji satıyor, nükleer santral yapıyor, bunları neler takip eder bilemem. Türkiye yıllardan beridir Rusya'dan elektrik enerjisi satın alıyor. Yanı başımızda, gelecekte bize çok ciddi sorunlar çıkarabilecek bir ittifak: Rusya-Türkiye-İran ittifakını kurdu."

'TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÜLKE’

"Biz, Türkiye profesyonel personel bulamayacağı için sondaj yapamaz takıntımızla kaldık" diye devam eden Rolandis, "Azerbaycan var, şu anda İran müttefiki, bunlar, petrol konusundaki en iyi uzmanlardır. Yapacak personel mi bulamaz? 80 milyonluk ülke olduğunu ve Orta Asya'daki bir 80 milyonun daha kontrol ettiğini unutmayalım. Oraya gittim ve Türkiye'nin ne yaptığını gördüm. Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan´da at oynatıyor. Bunlar Batı için çok kıymetli olan petrol zengini ülkelerdir. Türkiye'yi, hiç kimsenin güç olarak görmezden gelemeyeceği Türk merkezli Asya bütününün parçası sayıyorlar.

Şimdi buna Rusya ve İran´la ittifaklar da eklendi. Dış politikamızı belirlerken doğru analizler yapmalıyız, kolay şeyler değil" şeklinde konuştu.