Eski sevgili kabusu

İngiltere’nin Liverpool kentinde bir kargo şirketi çalışanı Courtney Ireland-Ainsworth (20) ile Louis Jolly (22) iki yıl birlikte olduktan sonra ayrıldı. Ancak kısa süre içinde Louis kendini karakolda buldu. Eski sevgilisi Courtney’yi rahatsız etmekle suçlanıyordu. Louis, sosyal medya üzerinden eski sevgilisine tehdit mesajları göndermek, takip etmek, taciz etmek suçlamalarından tam altı kez tutuklandı. Toplam 81 saat nezarette kaldı. Elektronik kelepçe cezası aldı. Ancak her seferinde suçlamaları reddetti.

HAPİS CEZASI ALDI

Adı ‘tacizci’ye çıkan, işinden olan Louis, karşı dava açtı. Polis, Courtney’ye giden mesajların kendi evine bağlı IP adresinden alınan hesaplardan atıldığını belirledi. İki farklı e-posta adresine bağlı tam 17 farklı Instagram hesabı açan Courtney, mesajları da kendisi atıyordu. Gözaltına alınınca suçunu itiraf etti. Avukatı, “Henüz 19 yaşında ilk büyük aşk acısını yaşadığı için travmaya bağlı stres bozukluğu geçiriyordu” diyerek savunsa da kurtulamadı. 10 ay hapis cezası almasına ve 10 yıl Louis’den uzak durmasına hükmedildi.