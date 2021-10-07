Türkiye Eski sevgilinin intikamı hayrete düşürdü! Fark edince polise koştu

Eski sevgilinin intikamı hayrete düşürdü! Fark edince polise koştu

Türkiye

Eski sevgilinin intikamı hayrete düşürdü! Fark edince polise koştu

İstanbul Esenyurt'ta eski sevgilisinden intikam almak isteyen kadının yöntemi şaşkına çevirdi. Erhan Pala'nın otomobiline boya sökücü döken kadın 60 bin lira hasara neden oldu. Erhan Pala, aracına kimyasal madde döküldüğünü fark edince polise koştu. O anlar kameraya yansıdı.

07 Ekim 2021, Perşembe 13:05 Son Güncelleme:
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İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre bir kadın, eski erkek arkadaşı Erhan Pala'nın otomobiline boya sökücü dökerek 60 bin lira hasara neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken Pala, eski kız arkadaşından şikayetçi oldu.

3 KİŞİ ÇEVREYİ GÖZETLEDİ

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ayrıldığı erkek arkadaşından intikam almak isteyen kadın, 2 arkadaşı ile Erhan Pala'nın yaşadığı evin önüne geldi. Bir süre çevreyi gözetleyen 3 kişiden biri, Pala'ya ait otomobile boya sökücü dökmeye başladı.

ARACINA KİMYASAL MADDE DÖKTÜ

Olayın ardından 3 kişi, yürüyerek apartmanın önünden uzaklaştı. Sabah kalktığında aracına gelen Pala, otomobilindeki hasarı gördü. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Erhan Pala, bir kişinin aracına kimyasal madde döktüğünü fark etti. Pala, şüphelendiği eski sevgilisinden şikayetçi oldu. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Olay günü yaşananlar ise Pala'nın yaşadığı apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, 3 kişinin apartmanın önüne gelişi ve Pala'nın aracına kimyasal madde döktüğü anlar yansıdı.

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