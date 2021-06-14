Eski sevgilinizi aramadan önce bilmeniz gereken 3 şey

Canınız yandığında ve yalnızken geçmişte yakın olduğunuz insanlara ulaşmak istemeniz doğaldır. Özellikle de biriyle bitmemiş bir hesabınız kaldıysa . Eski sevgilinizi aramadan ya da ona mesaj atmadan önce bilmeniz gereken bazı şeyleri

Psikoterapist Christopher Donovan eski defterleri yeniden açmadan önce dikkate alınması gereken üç şey olduğunu belirtiyor.

Gerçekten neden eski sevgilinizi aramak istiyorsunuz?

Bunu sadece yalnızlıktan kurtulmak için yapıyorsanız, tekrar düşünün. diyor Donovan. Bitmiş bir ilişki defterini yeniden açmadan önce düşünün ve kendinize dürüstçe sorun, o kişiyle gerçekten konuşmak istiyor musunuz? Gerçekten özlediğin o mu, yoksa o kişiyle yaşanan günler mi?

Donanan bu iki kavramın birbirinden dikkatlice ayrılması gerektiğini belirtiyor. İnsanlar eski güzel günlerin özlemiyle, o kişiye duyulan özlemi karıştırılabildiğinin altını çiziyor.

Özlem zannettiğiniz şey sadece yalnızlık olabilir mi?

Düşündüğünüzde, sizi harekete geçirenin yalnızlık olduğunu anlarsanız, kendinize dürüst olmanız bu noktada oldukça önemli. Psikoterapist Donovan, yalnızlığa karşı savaşınızda ikinci bir hasar istemezsiniz diyor.

Eski sevgiliyle yeniden iletişim kurmak, aranızda ilişkinin bitmesine neden olan şeyleri ortadan kaldırmaz ve aksine yeni acılar yaratabilir.

Yalnız olduğunuzun farkında olmak, bu konuda bir şeyler yapmak için iyi bir ilk adımdır. Belirli bir kişiyi gerçekten özlemediğinizi, yalnızca insanları özlediğinizi bilmek bir temeldir.





Eski sevgilinizi aramanızdaki gerçek amaç nedir?

O telefonu açmadan önce mutlaka bu soruyu kendinize sorun ve beklentileriniz konusunda kendinize dürüst olun. İlişkinizi yeniden canlandırmak için mi iletişim kurmak istiyorsunuz yoksa eski hesapları kapatmak için mi? ya da belki de sadece bir ses duymak istiyorsunuz... amacınız her ne olursa olsun size sağlayacağı faydaları ve zararları dikkatlice analiz edin.

Eski ilişkinin yeniden başlamasını istiyorsanız bitmesinin nedenlerinin ortadan kalkıp kalkmadığına bakmalı ve geçen süre de yaşanmışlıkları hesaba katmalısınız çünkü ne eski sevgiliniz ne de siz artık o ilk ilişkiye başladığınız günlerdeki ile aynı kişi değilsiniz.

İncindiğiniz, sizi yaralayan ve daha önce paylaşmadığınız bir konuyu paylaşıp içinizden atmak istiyorsanız, bingo! Bu psikoterapistlerin onayladığı bir konu ancak kendinizi kandırmayın, daha önce konuşulmamış içinizde kalmış travmalardan kurtulmak için yüzleşmek iyidir ancak yalnızca gerçekten böyle bir durum varsa...

Sadece sesini duymak, özlemimi gidermek istiyorum diyorsanız, bu yalnız hissettiğiniz anlamına gelir. Kalabalıklar içinde olabilirsiniz ancak ruhunuzu tatmin etmeyen bir durum olduğu aşikardır. Emin olun, yaşamınız yeterince dolu olsa eski defterleri kurcalamazsınız. Uzmanlar böyle durumlara biraz daha mesafeli yaklaşıyor. Yalnızlıktan kurtulmak için yapılması gereken en son şey eski sevgiliye dönmektir. Bu eski acıları ve sorunları yeniden önünüze getirmekten başka bir işe yaramaz, sonuçta başa döner ve yalnızlıkla baş başa kalabilirsiniz. Onun yerine hoşlandığınız başka birine karşı ilk adımı atmak çok daha etkili bir adım olacaktır.

Unutmayın. Hiçbir şey beklediğiniz gibi gitmeyebilir.

Her şeye rağmen iletişim kurmak istiyorsanız son bir şeyi daha bilmeniz gerekiyor; istediğiniz yanıtları alamayabilir hatta beklemediğiniz tepkilerle karşılaşabilirsiniz. Eski sevgilinizi aramaya karar vermeden önce aklınızdan türlü senaryoların geçtiğini biliyoruz ancak bunların hepsinden farklı olarak hiç beklemediğiniz durumlarla karşılaşabilir ve zaten yalnızlıktan yorulmuş omuzlarınıza yeni bir yük getirebilirsiniz. Eski sevgilinize ulaşmadan önce tüm bunları hesaba katmayı unutmayın.











