Gaziosmanpaşa’da eski kız arkadaşı Buse Güler’i silahla yaralayan tutuklu sanık Cemal Albayrak “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararı duyunca gözyaşlarına boğulan Buse Güler, “Çok şükür. Bugün ağlamayacağım, sadece güleceğim. 18 yıl, çok şükür Allah’ım” dedi.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 21 Mart 2020 tarihinde Cemal Albayrak, eski kız arkadaşı 22 yaşındaki Buse Güler’i yolda görünce peşinden koşarak Güler’e kurşun yağdırmıştı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Güler, ağır yaralanmış ve 18 gün boyunca yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Olayın ardından tutuklanan Cemal Albayrak hakkında, “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada tutuklu sanık Cemal Albayrak hazır edildi. Buse Güler de ailesi ve avukatlarıyla duruşmada hazır bulundu. Esasa ilişkin son savunması sorulan sanık Albayrak, “Pişmanım, beraatimi talep ediyorum” dedi.









18 YIL HAPİS CEZASI

Alınan savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Albayrak’ı, “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Kararın ardından gözyaşlarına boğulan Buse Güler, “Çok şükür. Bugün ağlamayacağım, sadece güleceğim. 18 yıl, çok şükür Allah’ım, kasten adam öldürmeye teşebbüs. Kurban olayım Allah’a’’ ifadelerini kullandı.

Damla GÜLER / İSTANBUL-