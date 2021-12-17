Eski sevgilisini öldüren şüpheli tutuklandı

Olay, dün sabah saatlerinde Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Yağmur Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar boş arazide Kezban Meşe (29) isimli kadının başından vurulmuş bir şekilde hareketsiz halde yattığını gördü. Olay üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı kadını hastaneye sevk etti. Ağır yaralı olan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, 4 saat süren güvenlik kameralarının incelemesinin ardından cinayeti işleyen kişinin K.A. (27) olduğunu belirledi. Gebze’de polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA