Eski sevgilisini valize sokup ölüme terk etti!

POSTA.COM.TR- ABD'nin Connecticut eyaletinde bulunan Greenwich şehrinde yol kenarında bulunan valiz ile birlikte büyük bir dehşet ortaya çıktı. Valizin içinden 24 yaşındaki Valerie Reyes'in cansız bedeni bulundu. Reyes'in havasızlıktan boğularak öldüğü belirlendi.

24 yaşındaki Valerie Reyes, 2018 yılının ocak ayında internet üzerinden tanıştığı Javier Da Silva Rojas isimli bir Venezuela ve Portekiz asıllı göçmen ile tanıştı.

2017 YILINDA ABD'YE GÖÇMÜŞ

Rojas, 2017 yılında siyasi ve ekonomik kargaşadan kaçtığını ve daha iyi bir yaşam arayışıyla ABD'ye göçtüğünü iddia etti. O dönemlerde bir restoranda çalıştığı söylenen Rojas'ın aynı zamanda vizesinin bittiği ve yasa dışı bir şekilde ülkede bulunduğu ortaya çıktı.

İkili kısa bir süre birlikte bir ilişkiye başladı. Reyes'in ailesi, Rojas'ın ilişkiyle genç kızdan daha fazla ilgi gösterdiğini ve bunun da gerginliğe yol açtığını söyledi.

Reyes üç ay sonra ilişkiyi bitirdi ve Rojas ile tüm iletişimi kesti. Genç kızla konuşmaya devam etmeye çalışan Rojas'ın denemeleri reddedildi.

Keşke burada bitseydi dedirten olay ise yeni başlıyordu. 30 Ocak 2019'da Reyes için işe gitmediğinin ortaya çıkmasının ardından kayıp ilanı çıkartıldı. İki gün boyunca hiçbir haber alınamayan genç kızın annesi, Reyes'in kaybolmadan önce hayatından endişe ettiğini söyledi.

CESEDİ BAVULUN İÇİNDEN ÇIKTI

Ardından 5 Şubat'ta Reyes'in cesedi, Greenwich, Connecticut'ta evinden yaklaşık 25 kilometre uzakta bir ormanlık alanda otoyol işçileri tarafından bulundu. Ceset, yoldan 20 metre uzakta kırmızı küçük bir valizin içinden çıktı.

Reyes valize tıkılmadan önce bacakları ve kolları koli bandı ve sicim ile bağlanmıştı. Ağzına ses çıkaramaması için birkaç kat bant yapıştırılmıştı. Yüzünde ise yara ve morluk izleri kolayca görülüyordu.

KATİLİ BANKA KARTI ELE VERDİ

Yaşanan korkunç olaydan yaklaşık bir hafta sonra ise birinin genç kızın hesabından para çekmek için banka kartını kullandığı ortaya çıktı.

Güvenlik kameraları görüntülerinin ortaya çıkması ile birlikte bu kişinin genç kızın eski sevgilisi Javier Da Silva Rojas olduğu görüldü.

Tutuklandıktan sonra polis, DNA'sının bavul sapı ve Reyes'in tırnaklarının altındaki DNA ile eşleştiğini buldu. Rojas, sorgulandığında 28 Ocak gecesi genç kızı ziyaret ettiğini itiraf etti.

KAZAYLA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Dokuz aydır birlikte olmamalarına rağmen, Valerie'nin ilişkiye girdikleri esnada düşerek kafasını vurduğunu iddia etti. Ardından paniğe kapılıp onu koli bandıyla bağladıktan sonra valize sıkıştırarak çöpe attığını söyledi.

Çıkarıldığı mahkemece 30 yıl hapis cezası alan Rojas, iki yıl cezasını çektikten sonra şartlı tahliye ile serbest kalmasının ardından sınır dışı edilecek.