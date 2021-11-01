Eski sevgilisinin yanında gördü, sırtından vurup öldürdü!

Bir eski sevgili vahşeti de Samsun'da yaşandı. Serkan Erdoğan, bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi N.B.'yi yanındaki Hayati Çelik ile eğlence mekanından çıkarken gördü.

Eski sevgilisinin yanında başka birini görmeyi hazmedemeyen Serkan Erdoğan, belinden çıkardığı tabancayla çiftin bindiği araca doğru ateş etti.

Merminin sırt kısmına isabet ettiği Çelik yaralandı. Aynı araçla bir özel hastaneye götürülen Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Tabancayı atarak kaçan Serkan Erdoğan, Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 35 suç kaydı bulunan Erdoğan'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.