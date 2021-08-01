Eski Sony başkanı: Game Pass bu şekilde daha fazla devam edemez

Shawn Layden kısa süre önce oyun endüstrisi hakkında bazı yorumlarda bulundu. Layden’a göre Xbox Game Pass sisteminin şu anki abone sayısı ve fiyatı yetersiz. Layden, 100 milyon doların üzerinde bütçeye sahip oyunların Game Pass’e eklenme durumunun uzun süre devam ettirilemeyeceğini düşünüyor.

Layden, “Ayda 9.99 dolar olan bir abonelik hizmetinde, 120 milyon dolarlık bir oyun yayınlamak çok zor. Bunu telafi edebilmeniz için 500 milyon aboneye sahip olmanız gerek. Bu yüzden şu anda tabanı büyütmeniz gerekiyor. Ancak şu anda 250 milyon konsol varken 500 milyon aboneye ulaşamazsınız. Bunu şu ana kadar kimse düşünmedi” dedi.

Kullanıcı tabanını büyütmenin en büyük gereklilik olduğunu düşünen Layden, bunun için şu anda net bir çözüm olmadığını ancak kendi desteklediği yöntemin streaming olduğunu söyledi.



