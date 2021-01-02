Türkiye Eski TRT spikeri Aylin Özmenek vefat etti

Eski TRT spikeri Aylin Özmenek vefat etti

Türkiye

Eski TRT spikeri Aylin Özmenek vefat etti

Eski TRT spikeri Aylin Özmenek, yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı verdiği mücadele sonrasında tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

02 Ocak 2021, Cumartesi 18:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

TRT’nin ilk spikerlerinden Özmenek, TRT Ankara Radyosu’nda 44 yıl spikerlik ve diksiyon uzmanı olarak çalıştı. Özmenek, uzun yıllar TRT Radyo 3’te Gençlere, Beyaz Perde’den, Ses Ustaları, Yeni Plaklar Yeni Yorumlar gibi çok sayıda klasik ve hafif müzik programları yaptı. Yıllarca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın hafta sonu konserlerinin canlı yayınlarını sunan Özmenek, birçok spikerin yetişmesinde de önemli rol oynadı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Ağustos 2020’de hayatını kaybeden gazeteci Varlık Özmenek’in eşi olan Aylin Özmenek, TRT Televizyonu’nda da bazı programlarda görev aldı. 79 yaşında vefat eden Özmenek’in naaşı, 4 Ocak Pazartesi ikindi namazını takiben Kocatepe Camisi’nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecek.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yeni yıla girerken kültür ve sanat
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Pandemi stresiyle bağımlı olmayın
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Birkaç dilek...
Rauf Tamer
Murat Çelik
2021'de keşke
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Tek dileğim futbolcu olmaktı
Oral Çalışlar
Şirin Sever
İyi bir yıl olsun
Şirin Sever
Büşra Özbelli
Pınar Gültekin olayında CHP'li milletvekilinin ismi neden açıklanmıyor?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Banu Şen
Yaşadığımız sürece umut hep var
Banu Şen
Erkut Can
Yeni yılınız gönlünüzce olsun
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2 Ocak corona virüs tablosu