Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan kimdir?

Eski Türkiye 3. güzeli Nilay Ceylan henüz genç yaşında kalp krizine yenik düştü. Eski sunucu ve oyuncu olan Ceylan 44 yaşındaydı. Zamanında popüler hayatı bir kenara bırakıp Çatalca'ya yerleşen Ceylan'ın ölümü sevenlerini hüzne boğarken hakkındaki bilgiler de aratılmaya başlandı.

NİLAY CEYLAN KİMDİR?

44 yaşında hayatını kaybeden Nilay Ceylan, 20 yaşındayken Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katılmıştı. Çağla Şıkel’in birinciliği kazandığı Miss Turkey 1997’de Ceylan üçüncülük tacının sahibi olmuştu.

Mimar Sinan Üniversitesi Dekor Kostüm Bölümü’nden mezun olan Ceylan, Kanal D’de sunuculuk yaptı. Kısa bir dönem oyunculuk da yapan Ceylan ardından Çatalca’ya yerleşti.

Şöhretten uzaklaşan Ceylan, hayatını tasarladığı takıları sosyal medya hesabından satarak kazanmaya başladı. 2 yıl önce babasını kaybeden eski güzelin bu ölümün ardından bunalıma girdiği iddia edildi.