Türkiye Eski vekil Altan Tan'a 5 yıla kadar hapis istemiyle dava

Eski vekil Altan Tan'a 5 yıla kadar hapis istemiyle dava

Türkiye

Eski vekil Altan Tan'a 5 yıla kadar hapis istemiyle dava

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan hakkında 'terör örgütü propagandası' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

25 Şubat 2022, Cuma 16:10 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; Altan Tan'ın, 22 Mart 2021'de katıldığı televizyon programında, konuşmasının bir bölümünde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı kaydedildi. 

Tan'ın "PKK da 40 yıldır bu siyasetin içinde önemli bir faktördür. 50-60 bin insan hayatını kaybetmiş, bir sürü tahribat olmuş ama siz meseleyi sadece şiddet, terör ve silah üzerine yoğunlaştırırsanız demokratik mücadele, halkı kazanma ve demokratik kanalları açma bunların tamamı kapanıyor" dediği belirtildi.

Bu açıklamaları nedeniyle ifadesi alınan Altan Tan'ın suçlamaları reddettiği belirtilerek, "Ancak şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, şüphelinin katıldığı programda yaptığı konuşmalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde bütün eylem ve delillerin terör örgütü propagandası suçunu oluşturduğu anlaşılmaktadır" denildi.

İddianamede Altan Tan'ın 'terör örgütü propagandası' suçudan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Haluk KARAASLAN/ ANKARA, (DHA)

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