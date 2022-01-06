Siyaset Eski vekil Sanioğlu için TBMM'de tören

Eski vekil Sanioğlu için TBMM'de tören

Siyaset

Eski vekil Sanioğlu için TBMM'de tören

Ordu eski Milletvekili Yılmaz Sanioğlu için TBMM'de tören düzenlendi. Sanioğlu, Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

06 Ocak 2022, Perşembe 16:06 Son Güncelleme:
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Anavatan Partisi'nden 1987 yılında milletvekili seçilen, evli ve 2 çocuk babası Yılmaz Sanioğlu için düzenlenen törene; ailesi ve yakınlarının yansı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkan Vekili Nimetullah Erdoğmuş, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve milletvekilleri katıldı.

Törende, Sanioğlu'nun öz geçmişi okunarak, dua edildi. Törenin ardından Yılmaz Sanioğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine götürüldü.

Törenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, alandan birlikte ayrılarak, bir süre sohbet etti. Sohbetin, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri başlayacak olan ve içinde emekli maaşları ile ilgili düzenlemenin de yer aldığı teklif üzerine olduğu öğrenildi.


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