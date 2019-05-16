Eski Yargıtay üyesine 7,5 yıl hapis!

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Kış ve avukatı katıldı.

Duruşma savcısı Mehmet Tetik, önceki celse verilen ve sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsinin istendiği esas hakkındaki görüşü tekrarladığını bildirdi.

Bunun üzerine esas hakkındaki savunmasını yapan Kış, darbe girişimini kastederek, "Böyle menfur bir girişimde bulunanları tasvip etmem mümkün değil. Bu menfur girişimin en büyük mağdurlarından biri oldum, hayatım ve işim elimden alındı." dedi.

FETÖ üyesi olduğuna yönelik bazı eski yargı mensuplarının beyanlarını kabul etmeyen Kış, "Şüpheli birkaç kişinin, belki de suçtan kurtulmaya dönük iddiaları." ifadesini kullandı.

Hiçbir terör örgütüne üye olmadığını, gayri meşru hiçbir yapı içinde yer almadığını savunan Kış, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatı Özgür Koçum da müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, müzakereye çekildikten sonra hükmü açıkladı.

Buna göre Kış, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, alt sınırdan uzaklaşılarak önce 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın duruşmalardaki durumunu dikkate alan heyet, "takdiri indirim" ile cezayı 7,5 yıla indirdi.

Savcının esas hakkındaki görüşünde Kış'ın, FETÖ içinde yer aldığı, örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, ByLock kullandığı, örgütün eğitim biriminin çocuğuyla ilgilendiği belirtilmişti.

Kış'ın örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı disiplinle FETÖ'nün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacı doğrultusunda hareket ettiği kaydedilen görüşte, "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti.

AA