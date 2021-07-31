Türkiye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 20 taşınmazını satıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 20 taşınmazını satıyor

Türkiye

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 20 taşınmazını satıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden verilen ilanda 20 taşınmazın satılacağı belirtildi. İlan.gov.tr üzerinden verilen ilanda taşınmazların bulunduğu mahalle bilgileri de verildi.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 17:21 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 adet taşınmazın satışı yapılacak. Birçok farklı mahallede bulunan taşınmazlar için ihale usulü satış yapılacak. İhale tarihi ise 11.08.2021 15:05 olarak verildi. Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek ihale için detaylı bilgiler ilan sayfasında belirtildi.

İlan sayfası için tıklayın.


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