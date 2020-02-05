Eskişehir gezilecek yerler rotası

Eskişehir doğal güzellikleri, tarihi ve günümüz modern görüntüsüyle ilgi çekici şehirlerdendir. Ayrıca şehirde bulunan üniversite bu ilin ziyaretçi yoğunluğunu arttırmaktadır. Yıl boyunca hizmet veren Eskişehir otelleri Eskişehir gezinizin rahat ve konforlu geçmesi için pek çok alternatif sunmaktadır. Eskişehir’de konaklamak isteyenler, il merkezinde ve turistik ilçelerde yer alan otel, motel, pansiyon, butik otel gibi konaklama seçeneklerini değerlendirebilirler. Şehirde termal oteller de bulunmaktadır.

Eskişehir’de ne yenir?

Eskişehir mutfağında Türklerin yanı sıra Kafkas, Kırım ve Balkan göçmenlerinin etkisi görülür. Temel malzemeleri et, buğday, bulgur ve hamur işlerinden oluşan yemeklerde sebzeler ikinci sırada yer almaktadır. Haşhaş yörenin sevilen bir ürünüdür haşhaşlı lokum, haşhaşlı dolama, haşhaşlı ağzı açık böreği sıkça yapılan hamur işleri arasındadır.

Balaban Köfte

Izgarada pişirilen köfteler küçük doğranmış, et suyu üzerine domates sos ve yoğurt dökülerek ıslatılmış pidelerin üzerine yerleştirilir. Arzu edenler bunların üzerine kırmızı toz biber ve yağ karışımı sos ekleyebilir. Tadına doyamayacağınız bir yemektir.

Çibörek

Özellikle Kırım Tatarlarının çok iyi bildiği ve yaptığı bu börek, Türk mutfağına da yerleşmiştir. Açılan yuvarlak hamur içine soğan ile karıştırılmış kıyma koyulduktan sonra kızgın yağda pişirilir.

Mercimekli Bulgur Pilavı

Mercimek, kuru soğan, et suyu, bulgur ile yapılan bir pilav çeşididir.

Kuzu Sorpa

Sorpa etin suyuna verilen addır. Bu çorbada kuzu kuşbaşı, tereyağı, soğan, yoğurt, yumurta, un ve taze nane kullanılmaktadır. Hem doyurucu hem de besleyici bir yemektir.

Tavşan Güveci

Av hayvanları sevenler için ideal bir yemektir. Tavşan eti, kuru soğan, patlıcan, sarımsak, domates, yeşil sivri biber ile yapılmaktadır.

Şehirde yapılabilecek çok fazla faaliyet ve gezecek pek çok yer bulunmaktadır. Ayrıca termal suları ile sağlık turizmi için şehri ziyaret edenler de bulunmaktadır.

Şehir son yıllarda özellikle yerli turistler arasında popüler olmuştur. Hızlı tren seferlerinin başlaması ile şehre ulaşım kolaylaşmış ve ilgi de artmıştır. Eskişehir’de gezilecek yerler arasında Adalar Bölgesi, Odunpazarı ve OMM (Odunpazarı Modern Müzesi) öne çıkmaktadır.

Kentin tarihî de oldukça eskilere dayanmaktadır. M.Ö 12 yüzyılda Friglerin kontrolüne geçen şehir Lidyalılar, Persler ve Romalılar gibi büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Yakın tarihte ise Eskişehir, Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği mücadele ile dikkat çekmektedir. Ayrıca Eskişehir, kültür ve sanat etkinlikleri ile de dikkat çekmektedir.

Bölgeye insanlar, Friglerin Eskişehir’e yakın Doryleaum'u kurmasından önce yerleşmiştir. Frigler burada çok sayıda eser bırakmışlardır. Hititler ve Friglerden sonra Eskişehir’e Lidyalılar, Persler, Makedonlar ve Romalılar gibi büyük medeniyetler hâkim olmuştur. Selçuklular ve sonrasında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılan şehir, Kurtuluş Savaşı ve Millî Mücadele yıllarında büyük kayıplar vermesine rağmen işgale direnmiştir. O dönemde Yunan işgali altında kalan şehir 30 Ağustos 1922’deki Büyük Taarruz ile düşmanı topraklarından atmış daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile özgürlüğüne kavuşmuştur. Günümüzde modern şehircilik anlayışı ile beğeni toplayan şehir, 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti unvanlarını almıştır.

Gündüz olduğu kadar gece hayatı da renkli olan şehirde pek çok restoran, kafe, bar ve eğlence yeri bulunmaktadır. Ayrıca şehir kaplıcaları ile sağlık turizmine, doğal güzellikleri ile dağcılık, trekking, doğa gezisi, ekstrem sporlar gibi pek çok faaliyete müsait bir yapıya sahiptir.

Tarihi Odunpazarı Bölgesi

En eski yerleşim yeri olan Odunpazarı semti restore edilmiş eski evleri, butik otelleri, müzeleri, çeşme, kafe ve restoranları ile çok güzel bir yerdir. Burada gezilmesi gereken yerler arasında Tarihî Odunpazarı Evleri, Kurşunlu Cami ve Külliyesi, Eskişehir Balmumu Müzesi, Şelale Park, Lületaşı Müzesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi, Alaaddin Cami bulunmaktadır.

Cumhuriyet Tarihi Müzesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurtuluş Savaşı sonrasındaki gelişim dönemini belgelerle topluma anlatmak amacıyla yaptırılmıştır. Müzede Atatürk’ün şahsi eşyaları da yer almaktadır.

Seyitgazi Bor ve Etnografya Müzesi

1207 yılında yaptırılan Selçuklu Hamamı, günümüzde Bor ve Etnografya Müzesi olarak hizmet vermektedir. Türkiye’nin ilk Bor Müzesi’dir.

Porsuk Çayı ve Adalar

Burası doğal güzelliği ile şehrinde dinlenmek için ideal bir yerdir. Eskişehir’in içinden geçen Porsuk Çayı üzerinde gondol veya bot gezintisi yapabilir, ağaçların altında çayın kenarında yer alan kafelerde vakit geçirebilirsiniz. Buradaki kafe ve restoranlar, gündüz gece bu bölgenin hareketli olmasını sağlamaktadır.

Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı

Sazova Parkı’nın tam adı aslında Bilim, Sanat ve Kültür Parkı’dır. Eskişehir-Kütahya yolu üzerinde yer alan park, çocuklu ailelerin çok güzel vakit geçirebileceği bir yerdir. İçinde masal şatosu, korsan gemisi, Eskişehir Hayvanat Bahçesi, ETİ Sualtı Dünyası, Japon Bahçesi, Sabancı Uzay Evi, Bilim Kültür Merkezi, Türk Dünyası Kültür Merkezi bulunmaktadır.

Kurşunlu Cami ve Külliyesi

Çoban Mustafa Paşa’nın 1525 yılında yaptırdığı külliyenin camisi şehrin önemli dini merkezlerinden biri. Külliyenin diğer bölümlerinde Lületaşı Müzesi, El Sanatları Çarşısı, Sıcak Cam Üfleme Atölyesi bulunuyor.

Kent Park

Park oldukça yeşil ve güzel bir yer olmasının yanı sıra Türkiye’nin ilk yapay plajını içinde bulundurması ile popüler bir parktır. Plajda aileler için ayrı bir bölümü de bulunmaktadır.

Yazılıkaya Frig Vadisi

Seyitgazi ve Han ilçeleri sınırları içinde yer alan vadi doğal sit alanıdır. Tarihi, Paleolitik Çağ'a uzanan vadide, M.Ö. 3000'de Erken Tunç Çağı yerleşimi, M.Ö. 2000'de Hitit yerleşimi görülmektedir. M.Ö. 8. yüzyıldan sonra Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı çağlarına ait anıtsal eserler günümüze kadar ayakta kalmıştır.

Antik Yazılıkaya Kenti

Frigler, dini merkezi olan Antik Yazılıkaya Kenti, Yazılıkaya köyündedir. Erken Tunç Çağ’ında yerleşim görmüştür.

Eskişehir Kaplıcaları

Bölgede termal su, çok eski çağlardan beri kullanıldığından burası Bizans imparatorlarının da dinlenme merkezlerinden olmuştur. Eskişehir Kaplıcası, Hasırca Kaplıcası, Kızılinler Kaplıcası, Aşağı ve Yukarı Ilıca, Uyuzhamam Kaplıcası, Çifteler Hamamı, Çardak Kaplıcası, Sakarılıca Kaplıcası, Yarıkçı Kaplıcası başlıca kaplıcalardır.







