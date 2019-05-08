Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu

Eskişehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

08 Mayıs 2019, Çarşamba 16:42
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Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’ye yönelik soruşturmalar kapsamında dün Eskişehir, Manisa ve Afyonkarahisar’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.Y. tutuklandı, M.Y. ve E.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA

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