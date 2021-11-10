Türkiye Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor

Türkiye

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü 40 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

10 Kasım 2021, Çarşamba 17:57 Son Güncelleme:
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Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23.,24. ve 26 ncı maddeleri ile madde 23(c), 24(d) ve 26(a)’ya dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına ve puan hesaplama tablosuna Personel Dairesi Başkanlığı internet adresi doküman arşivinden ulaşılabilir.

Başvurular şahsen veya resmi vekâletname ile yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

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