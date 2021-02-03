Eskişehir'de bir kadın mutasyonlu virüs şüphesi ile tedaviye alındı
Eskişehir'de corona virüs test sonucu pozitif çıkan bir kadın mutasyonlu virüs şüphesi ile tedaviye alındı. Tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunu iyi olduğu açıklandı.
03 Şubat 2021, Çarşamba 12:38 Son Güncelleme:
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Eskişehir’de rahatsızlanması üzerine Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde giden kadına yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan analizlerde de ‘mutant vaka’ şüphesi ortaya çıktı. Adı açıklanmayan kadın, corona virüs servisinde tedavi altına alındı. Kadın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hastadan alınan örnekler, kesin tanı için Sağlık Bakanlığı’na gönderildi. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri de İstanbul bağlantısı olduğu öğrenilen kadının temaslılarıyla ilgili çalışma başlattı.
DHA-AA
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