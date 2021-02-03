Türkiye Eskişehir'de bir kadın mutasyonlu virüs şüphesi ile tedaviye alındı

Eskişehir'de bir kadın mutasyonlu virüs şüphesi ile tedaviye alındı

Türkiye

Eskişehir'de bir kadın mutasyonlu virüs şüphesi ile tedaviye alındı

Eskişehir'de corona virüs test sonucu pozitif çıkan bir kadın mutasyonlu virüs şüphesi ile tedaviye alındı. Tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunu iyi olduğu açıklandı.

03 Şubat 2021, Çarşamba 12:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Eskişehir’de rahatsızlanması üzerine Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde giden kadına yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan analizlerde de ‘mutant vaka’ şüphesi ortaya çıktı. Adı açıklanmayan kadın, corona virüs servisinde tedavi altına alındı. Kadın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastadan alınan örnekler, kesin tanı için Sağlık Bakanlığı’na gönderildi. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri de İstanbul bağlantısı olduğu öğrenilen kadının temaslılarıyla ilgili çalışma başlattı.

DHA-AA


İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon uyarısı, hangi illerde mutasyonlu virüs görüldü?Corona virüste Türkiye'ye özgü bir mutasyon ortaya çıkabilir mi?


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Yeni bir anayasa ama nasıl?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Normal mi bu?
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Turizm desteği adil dağıtılmalı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Ege'de seri depremler
Murat Çelik
Şirin Sever
‘Bi’ kahve içelim’ diye bir laf vardı...
Şirin Sever
Erkut Can
Türkiye’yi dinledim, bakın neler duydum
Erkut Can
Murat Gülderen
Öğrenciye ücretsiz etkinlik rehberi
Murat Gülderen
Banu Şen
Anneler babalar Çoban Şevki'yi izlettiniz mi çocuklarınıza?
Banu Şen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Buz pistini yakarak sahiplerini öldürmeye çalışan adamın cezası belli oldu