Türkiye Eskişehir'de 'cezaevinde corona virüslü doktorun çalıştığı' iddiasına yalanlama

Eskişehir'de 'cezaevinde corona virüslü doktorun çalıştığı' iddiasına yalanlama

Türkiye

Eskişehir'de 'cezaevinde corona virüslü doktorun çalıştığı' iddiasına yalanlama

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesapları ve basın organlarında yer alan, yeni tip corona virüslü (Kovid-19) doktorun cezaevinde görevli olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

20 Mart 2020, Cuma 10:02 Son Güncelleme:
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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu kadın hekimin Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde bulunan Akpınar Aile Sağlığı Merkezindeki görevinin 1 Ocak'ta sona erdiği ve İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevlendirildiği belirtildi.

Doktordan corona virüse yönelik numune alındığı ifade edilen açıklamada, sonucun negatif çıktığı kaydedildi.

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