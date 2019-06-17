Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kent merkezinde etkili oldu.

Yaklaşık 10 dakika etkili olan ardından da aralıklarla yağan sağanak yağmur sonrasında bazı apartmanların bodrum katları ve apartman girişlerini su bastı.

SULAR MAKİNELERLE ÇEKİLDİ

Şirintepe Mahallesi Akıncı Bey Sokak ve Tula Sokak üzerindeki bazı apartmanları su basması üzerine vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, baskın olan yerlerdeki suları özel makinelerle çekti. Ekiplerin çalışmalarına apartman sakinleri de yardım etti. Sokaklarda bulunan çamurlar durumun ciddiyetini ortaya koydu.

Mahalle sakinlerinden olan ev evinin giriş katını su basan Gülizar Duman, “Saat 16.00’da oldu. Her sene mayıs ayında başlıyor. Afet olunca Tepebaşının suları buraya geliyor ve dere gibi akıyor.

''OLAYA ÇÖZÜM BULUNSUN''

Buna önlem almaları lazım, yeter. 20 yıllık evimi yıktırdım yeni ev olsun diye, kaldırım payından giriş yapmıyorlar. Çukurda kalınca böyle oluyor.

Kaldırımların yükselmesi lazım. Akan suların buraya gelmemesi lazım. Gümbür gümbür dere gibi oluyor burası. O sular gelmese bizim evlere su gelmez. Üst sokaklarda ızgara yok. Eşyalarımız zarar gördü, zararımız çok. Araba su altındaydı. İki saattir kendi imkanlarımla su atıyorum” dedi.

Diğer mahalle sakinleri de her yağış sonrasında bu durumların yaşadığını belirterek yetkililerin olaya çözüm bulmasını istedi.

ESKİŞEHİR (İHA)