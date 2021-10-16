Türkiye Eskişehir'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Türkiye

Eskişehir'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'de otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

16 Ekim 2021, Cumartesi 15:27 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 07.00 sıralarında Tepebaşı ilçesi Kızılcaören Mahallesi'nde meydana geldi. Ekrem Yücel (22) yönetimindeki 26 VS 702 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Süleyman Uzun (60) yönetimindeki 26 AEP 775 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Ekrem Yücel'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Hafif yaralanan Süleyman Uzun ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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