  • Haberler
  • Gündem
  • Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 14 şüpheli yakalandı.

07 Mayıs 2019, Salı 12:54
A A
Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında 7’si muvazzaf, 5’i ihraç, biri emekli 13 astsubay ile bir öğretim görevlisi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Adresleri tespit edilen şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. AA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.