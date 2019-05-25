Edinilen bilgilere göre, Ankara ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca FETÖ'ye soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen S.G., F.Ö., H.H.G. ile M.K. hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, şahısların adreslerini tespit edilerek yaptıkları operasyon ile gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderildikleri belirtildi.

İHA