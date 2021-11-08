Türkiye Eskişehir’de hareketli anlar! Polis tarafından böyle ikna edildi

Eskişehir’de hareketli anlar! Polis tarafından böyle ikna edildi

Türkiye

Eskişehir’de hareketli anlar! Polis tarafından böyle ikna edildi

Eskişehir’de boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştıktan sonra evi ateşe verip, intihar etmekle tehdit eden Burak D., Özel Harekat ekiplerinin uzun süren çabaların ardından teslim oldu.

08 Kasım 2021, Pazartesi 22:12 Son Güncelleme:
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Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi’nde oturan Burak D., boşanma aşamasındaki eşi F.D. ile tartıştı. Evi yakmakla tehdit etmesi üzerine F.D. evden ayrılırken, polis ekiplerine haber verdi. Evin bulunduğu sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri, giriş çıkışlara da güvenlik şeridi çekti.

Ayrıca sokağa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin, uzun süre ikna etmeye çalıştığı Burak D., elindeki av tüfeğini camdan göstererek intihar edeceğini söyledi. Zaman zaman evinin camından çıkarak bağıran Burak D., Özel Harekat ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu ikna edilerek, tüfeğini verip teslim oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Burak D., ifadesi alınmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

Engin ÖZMEN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR (DHA)

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