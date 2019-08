Eskişehir'de inanılmaz an! Yüzlerce kiloluk at havaya uçtu

Eskişehir'de inanılmaz an! Yüzlerce kiloluk at havaya uçtu Eskişehir'de, çevre yolunda başıboş dolaşan 2 at, otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Kaza anı, cep telefonu kamerasına yansırken, telef olan atlar nedeniyle yol, bir süre trafiğe kapandı ve kilometrelerce kuyruk oluştu