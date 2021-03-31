Türkiye Eskişehir'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var...

Eskişehir'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var...

Türkiye

Eskişehir'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var...

Eskişehir’de 37 yaşındaki Hanifi Doğan, büyükbaş hayvan yüklü kamyonetiyle hatalı sollama yapınca karşı şeritten gelen çekiciyle çarpıştı. Kazada Doğan hayatını kaybederken, çekicinin sürücüsü ile kazaya karışan minibüsteki 5 kişi yaralandı.

31 Mart 2021, Çarşamba 11:35 Son Güncelleme:
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Kaza,Alpu Karayolu'nun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Hanifi Doğan, 26 PE 708 plakalı kamyonetiyle hatalı sollama yaptı. Karşı şeride geçen kamyonet, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen çekiciyle çarpıştı. Çekiciye de arkadan gelen 26 ADZ 442 plakalı minibüs çarptı.



Kazada kamyonette sıkışan Doğan, hayatını kaybetti. Yaralanan Suriye uyruklu Muhabbed Aşima (29), Habibullah Sayet (46), Ümit Okyay (26), Latif Altan (42) ve Oğuz Yüzügüleç (40) ile çekicinin sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi alınan yaralılardan Habibullah Sayet, Ümit Okyay ve Oğuz Yüzügüleç'in durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Yaklaşık 1 saat kapalı kalan karayolu, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.  

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/DHA

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