Türkiye Eskişehir'de korkunç olay! İş yeri sahibi ve işçi asit kuyusuna düştü

Eskişehir'de korkunç olay! İş yeri sahibi ve işçi asit kuyusuna düştü

Türkiye

Eskişehir'de korkunç olay! İş yeri sahibi ve işçi asit kuyusuna düştü

Eskişehir'de bir fabrikanın ek inşaat alanındaki asit kuyusuna iş yeri sahibi Bayram Kurtuluş ve onu kurtarmak isteyen işçi Erkan Karahüyüklü düştü. Olayda iş yeri sahibi ve işçi hayatını kaybetti.

28 Eylül 2021, Salı 15:54 Son Güncelleme:
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Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın sahiplerinden Bayram Kurtuluş, iş yerine ait ek inşaat alanındaki çalışmaları kontrol ettiği sırada kapağı açık olan asit kuyusuna düştü. Bu sırada durumu fark eden işçilerden Erkan Karahüyüklü de Kurtuluş'u kurtarmak için kuyuya girdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla kuyudan çıkarılan 2 kişi ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtuluş ile Karahüyüklü doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Kurtarma çalışmaları sırasında kuyudaki kokudan etkilenen 8 işçi ise götürüldükleri Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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